مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح

أبدى كابا دويارا المدير الفني لمنتخب غينيا استيائه من الاستقبال والملعب الذي أجرى عليه التدريبات استعدادا لمواجهة منتخب مصر، فيما يأمل نابي كيتا قائد الأفيال الوطنية من التأهل رفقة زميله محمد صلاح.

ويحل منتخب غينيا ضيفا على نظيره المصري في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 غدا الأحد.

وقال كابا دويارا في المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بالاستقبال أو الملعب الذي تدربنا عليه اليوم وبغض النظر عما يحدث، لدينا طموحات في تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف "اضطررنا للتدرب في الملعب الفرعي بسبب المواعيد حيث كان لا يناسبني التدريب متأخرا".

وأردف أعلم أن هناك لاعبين جيدين آخرين في منتخب مصر غير محمد صلاح مثل تريزيجيه وحارس المرمى الذي سيلعب غدا".

فيما صرّح نابي كيتا لاعب لمنتخب غينيا في المؤتمر الصحفي: "نعلم حجم المواجهة مع منتخب كبير بحجم منتخب مصر ونستعد جيدا للمباراة".

وواصل "أؤكد تقديري لمحمد صلاح صديقي ولكن منتخب مصر به العديد من اللاعبين الجيدين وسنركز مع الجميع".

وأتم "أحب أن اتأهل أنا وصلاح من هذه المجموعة".

ماذا حدث؟

شهد مران منتخب غينيا الختامي استعدادا لمواجهة منتخب مصر بعض الأحداث غير الاعتيادية، قبل مباراة الغد -الأحد- في تصفيات كأس أمم إفريقيا.