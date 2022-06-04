مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح
السبت، 04 يونيو 2022 - 21:34
كتب : أحمد الخولي
أبدى كابا دويارا المدير الفني لمنتخب غينيا استيائه من الاستقبال والملعب الذي أجرى عليه التدريبات استعدادا لمواجهة منتخب مصر، فيما يأمل نابي كيتا قائد الأفيال الوطنية من التأهل رفقة زميله محمد صلاح.
نابي كيتا
النادي : ليفربول
ويحل منتخب غينيا ضيفا على نظيره المصري في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2023 غدا الأحد.
وقال كابا دويارا في المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بالاستقبال أو الملعب الذي تدربنا عليه اليوم وبغض النظر عما يحدث، لدينا طموحات في تحقيق نتائج جيدة".
وأضاف "اضطررنا للتدرب في الملعب الفرعي بسبب المواعيد حيث كان لا يناسبني التدريب متأخرا".
وأردف أعلم أن هناك لاعبين جيدين آخرين في منتخب مصر غير محمد صلاح مثل تريزيجيه وحارس المرمى الذي سيلعب غدا".
فيما صرّح نابي كيتا لاعب لمنتخب غينيا في المؤتمر الصحفي: "نعلم حجم المواجهة مع منتخب كبير بحجم منتخب مصر ونستعد جيدا للمباراة".
وواصل "أؤكد تقديري لمحمد صلاح صديقي ولكن منتخب مصر به العديد من اللاعبين الجيدين وسنركز مع الجميع".
وأتم "أحب أن اتأهل أنا وصلاح من هذه المجموعة".
ماذا حدث؟
شهد مران منتخب غينيا الختامي استعدادا لمواجهة منتخب مصر بعض الأحداث غير الاعتيادية، قبل مباراة الغد -الأحد- في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
البداية أتت من موعد المران، حيث كان من المفترض أن لمنتخب غينيا موعدا محددا للمران ، غير الموعد المحدد لمنتخب مصر.
على غير المتوقع، أصر المنتخب الغيني على إجراء مرانه في نفس موعد مران مصر، ليتجه إلى الملعب الفرعي، وليس الرئيسي كما كان مقررا سلفا.
جاء ذلك على عكس المعتاد، حيث كان من المفترض أن يحظى منتخب غينيا بفرصة تجربة الملعب الرئيسي قبل خوض المباراة.
الأمور لم تبلغ نهايتها هنا، حيث رفض الضيوف حضور أي شخص للمران، بما يشمل الجماهير الغينية أيضا، كما رفضوا تصوير التدريبات.
ذلك على الرغم من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي تنص على السماح للإعلام بتصوير 15 دقيقة من المران.
ويستهل منتخبي مصر وغينيا مشوارهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023" بملاقاة بعضهما البعض في استاد القاهرة، في الخامس من يونيو الجاري.
وتضم المجموعة أيضا منتخبي إثيوبيا ومالاوي، حيث سيلعب منتخب مصر خارج الأرض أمام إثيوبيا يوم الخميس 9 يونيو.
وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي، بسبب مشاكل في ملعب إثيوبيا. (طالع التفاصيل)
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