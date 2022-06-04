تصفيات إفريقيا - موعد مباراة مصر مع غينيا.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم وأسعار التذاكر

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وستكون المباراة هي الأولى في مسيرة إيهاب جلال مع منتخب مصر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة: إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وبحضور 40 ألف مشجع.

أسعار التذاكر:

تذاكر المقصورة الأمامية ستكون قيمتها 500 جنيه، والدرجة الأولى بـ200 جنيه والدرجة الثانية بـ100 جنيه.

أما تذكرة الدرجة الثالثة ستكون بسعر 50 جنيها.

تحكيميا: يقود الموريشيوسي أحمد أمتياز هيرالال المباراة عوضا عن الأنجولي هيلدر مارتينيز الذي أصيب بفيروس كورونا.

وجاء طاقم التحكيم بالكامل:

حكم ساحة: الموريشيوسي أحمد امتياز

حكم مساعد أول: الأنجولي جيرسون إيميانو

حكم مساعد ثاني: الأنجولي إيفينالدو ميريليس

حكم رابع: جواو جمعة

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قناتي: بي إن سبورتس 3 وبتعليق علي محمد علي.

والتردد الأرضي لـ تايم سبورتس بتعليق أيمن الكاشف.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية والمكونة من 28 لاعبا لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور).

الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) - حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (باشاك شهير التركي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

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