أمام ضجيج الأطفال.. المجر تهزم إنجلترا للمرة الأولى منذ 60 عاما

في مباراة حضرها ما يقارب الـ 33 ألف من الأطفال، حقق منتخب المجر الفوز على إنجلترا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

الفوز كان هو الأول لمنتخب المجر على إنجلترا منذ 60 عاما وبعد 15 مباراة تواجه خلالها الفريقين، إذ كان الفوز الأخير للمجر على إنجلترا يوم 31 مايو من عام 1962 قبل 8 أعوام على ولادة جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا.

وتعرض منتخب إنجلترا للهزيمة للمرة الأولى بعد 22 مباراة بدون هزيمة.

وكانت الهزيمة الأخيرة لإنجلترا يوم 15 نوفمبر 2020 أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدف المجر الوحيد دومينيك سزوبوسلاي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 66 ارتكبها ريس جيمس بعد دقيقة من دخوله كبديل بدلا منه ترينت أليكساندر أرنولد.

وعلى الرغم من قرار الاتحادان الدولي والأوروبي بعقاب المجر باللعب خمس مباريات بدون حضور جماهيري بسبب الهتافات العنصرية.

وكان لاعبو إنجلترا قد تعرضوا للهتافات العنصرية من قبل المشجعين في المباراة الأخيرة بين المنتخبين في شهر سبتمبر الماضي على ملعب بوشكاك.

وكان قرار الاتحاد الأوروبي يتضمن لعب منتخب المجر خمس مباريات دولية بدون جماهير ولكن مع السماح بأي عدد من المشعجين تحت 14 عاما بالحضور بشكل طبيعي والسماح لشخص بالغ واحد بالحضور مع كل 10 أطفال.

ولذلك وعلى الرغم من عقاب المجر باللعب بدون حضور جماهير إلا أن المباراة شهدت حضور 36 ألف مشجع كما تشير التقارير ومن ضمنهم 3600 مشجع بالغ.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية بجانب كل من المجر وألمانيا وإيطاليا.

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