وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي إفريقيا

السبت، 04 يونيو 2022 - 19:58

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

نفى محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة وصول أي خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، الذي جمع بين الأهلي والوداد المغربي في معقل الأخير.

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وزارة الرياضة لم يصلها أي خطاب من اتحاد الكرة بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا"

وأضاف "على العكس، فإن الوزير أشرف صبحي يحبذ استضافة مصر لمحافل وبطولات قارية ودولية متعددة ويسعى لذلك".

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وأوضح "شاهدنا ذلك في عهده سواء على مستوى كرة القدم أو مختلف الألعاب الجماعية والفردية، مثل كأس أمم إفريقيا 2019 وكأس العالم لكرة اليد 2021".

وتابع "نحن كوزارة الرياضة ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر، ولم يصلنا أي خطابات من اتحاد الكرة".

واختتم "الوزير يحرص على دعم جميع الرياضيين وفرق الألعاب الجماعية والفردية المصرية".

وأثارت مسألة نهائي دوري أبطال إفريقيا أزمة كبرى، إثر الإعلان عن استضافة المغرب رسميا للمباراة، بعد انتهاء ذهاب الدور نصف النهائي.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد، فيما فاز الوداد المغربي على بترو أتلتيكو الأنجولي خارج الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ما يعني أن النهائي كان يسير في اتجاه مواجهة بين الأهلي والوداد.

ولم يتم تقديم أي طلب مصري لاستضافة النهائي قبل الإعلان عن اختيار المغرب، الذي كان ينافس السنغال فقط على حق تنظيم المباراة.

كما نفى اتحاد الكرة فصل 12 موظفا بسبب إخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وفاز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، في الثلاثين من مايو الماضي.

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