التشكيل - مانشيني يجري 10 تغييرات في مباراته الـ 50 مع إيطاليا.. ومولر يقود ألمانيا

السبت، 04 يونيو 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

أجرى روبرتو مانشيني 10 تغييرات على التشكيل الذي يخوض به مباراة ألمانيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا، عن الذي بدأ به مباراة الأرجنتين.

ويلتقي منتخبا إيطاليا وألمانيا على ملعب ريناتو دالارا مع مدينة بولونيا.

ويخوض مانشيني مباراته رقم 50 مع إيطاليا على الصعيد التدريبي إذ ساهم في تحقيق الأتزوري لقب يورو 2020.

أخبار متعلقة
باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم تقرير: رينارد راقب ميسي ورفاقه في مواجهة إيطاليا رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي"

ويخوض دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو مباراته الدولية الأولى.

في المقابل، سيخوض توماس مولر اللقاء الدولي رقم 113 مع ألمانيا متساويا مع فيليب لام كخامس أكثر لاعب ارتداءً لقميص الناسيونال مانشافت.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي - فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – كريستيانو بيراجي

الوسط: براين كريستناتي – ساندرو تونالي – دافيدي فراتيسي

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جانليوكا سكاماكا – لورينزو بيليجريني

Image

فيما جاء تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ثيلو كيرير – أنطونيو روديجير – نيكلاس سوله – بنجامين هنريخيتش

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا

أمامهما: سيرج جنابري – توماس مولر – ليروي ساني

الهجوم: تيمو فيرنر

Image

ويتواجد منتخبا إيطاليا وألمانيا رفقة المجر وإنجلترا في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

طالع أيضا

مؤتمر إيهاب جلال قبل مواجهة غينيا

الأهلي يعلن رحيل مهاجمه

كواليس تجديد لاعب الأهلي

اهتمام أوروبي برمضان صبحي

ألمانيا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
أمام ضجيج الأطفال.. المجر تهزم إنجلترا للمرة الأولى منذ 60 عاما على الرغم من عقوبة اللعب بدون جماهير.. حضور 36 ألف مشجع لمباراة المجر وإنجلترا تشكيل إنجلترا - المشاركة الدولية الأولى لـ بوين وجاستن أمام المجر ميسي ومورينيو سويا؟ تقارير: سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الاستثنائي عاد بعد 14 عاما ليحصدها مجددا.. رونالدو لاعب العام في مانشستر يونايتد منتخب فرنسا يفقد فاران 3 مباريات بسبب الإصابة.. ونجم ليفربول يعوضه تيليجراف: تشيلسي يحدد شرطه للتخلي عن لوكاكو تقرير: ليفربول يخطط للتعاقد مع جنابري
أخر الأخبار
تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 دقيقة | منتخب مصر
رفض حضور الجماهير والملعب الرئيسي.. كواليس مران غينيا الأخير قبل مواجهة مصر 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمام ضجيج الأطفال.. المجر تهزم إنجلترا للمرة الأولى منذ 60 عاما 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يكشف لـ في الجول مصير الشعباني وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن 16 دقيقة | الكرة المصرية
وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي إفريقيا 34 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مانشيني يجري 10 تغييرات في مباراته الـ 50 مع إيطاليا.. ومولر يقود ألمانيا 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: قادة برشلونة يرفضون تقليل رواتبهم مرة أخرى 51 دقيقة | الدوري الإسباني
بين اتهامات ورد غاضب.. جاتوزو: هل أنا عنصري؟ هل لدي رهاب المثلية؟ هل نحن مجانين؟ 58 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا