التشكيل - مانشيني يجري 10 تغييرات في مباراته الـ 50 مع إيطاليا.. ومولر يقود ألمانيا

أجرى روبرتو مانشيني 10 تغييرات على التشكيل الذي يخوض به مباراة ألمانيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا، عن الذي بدأ به مباراة الأرجنتين.

ويلتقي منتخبا إيطاليا وألمانيا على ملعب ريناتو دالارا مع مدينة بولونيا.

ويخوض مانشيني مباراته رقم 50 مع إيطاليا على الصعيد التدريبي إذ ساهم في تحقيق الأتزوري لقب يورو 2020.

ويخوض دافيدي فراتيسي لاعب وسط ساسولو مباراته الدولية الأولى.

في المقابل، سيخوض توماس مولر اللقاء الدولي رقم 113 مع ألمانيا متساويا مع فيليب لام كخامس أكثر لاعب ارتداءً لقميص الناسيونال مانشافت.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي - فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني – كريستيانو بيراجي

الوسط: براين كريستناتي – ساندرو تونالي – دافيدي فراتيسي

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جانليوكا سكاماكا – لورينزو بيليجريني

فيما جاء تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ثيلو كيرير – أنطونيو روديجير – نيكلاس سوله – بنجامين هنريخيتش

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا

أمامهما: سيرج جنابري – توماس مولر – ليروي ساني

الهجوم: تيمو فيرنر

ويتواجد منتخبا إيطاليا وألمانيا رفقة المجر وإنجلترا في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية.

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