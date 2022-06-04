تقرير: قادة برشلونة يرفضون تقليل رواتبهم مرة أخرى

رفض قائدو برشلونة خفض رواتبهم مرة جديدة مع النادي الإسباني وفقا لصحيفة سبورت.

وفقا لسبورت فإن برشلونة يحتاج إلى إجراءات اقتصادية جديدة للتعامل مع سقف الرواتب وذلك طرح خيار تخفيض رواتب الفريق مرة أخرى.

اللاعبين الكبار رفضوا تقليل رواتبهم مرة أخرى بشكل قاطع لأنهم يعتقدون بأنهم قد فعلوا ذلك بالفعل مرتين وأن ذلك ليس دورهم لبذلك ذلكم الجهد من جديد.

جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه كانوا قد خفضوا رواتبهم بالفعل خلال فترة اندلاع فيروس كورونا قبل أن يخفضوه مرة أخرى خلال الصيف الماضي لكي يتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد.

ويخشى اللاعبون حاليا حدوث مكالمات جديدة من أجل طلب خفض رواتبهم مرة جديدة وليس لديهم النية على قبول ذلك وهذا ما سيقولونه للإدارة في حال تم طلبه بشكل رسمي لأنهم يرون بأنهم قد قدموا الكثير ن التضحيات بالفعل وعلى النادي البحث عن حلول جديدة".

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قد شدد على أن برشلونة لن يتمكن من التعاقد مع روبرت ليفاندوسكي إذا لم يتغير الوضع الاقتصادي الحالي للفريق.

ورد لابورتا رئيس برشلونة على تصريحات تيباس طالبا منه عدم التدخل في شئون برشلونة والإدلاء بتصريحات من شأنها أن تضر بمصلحة النادي.