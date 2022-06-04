مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض شيكابالا مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وخاض عبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة تركيز الجهاز الفني للفريق على تدريب اللاعبين على التحكم في الكرة وإرسال الكرات العرضية بجانب التصويب من خارج المنطقة في أكثر من وضعية مختلفة.

وواصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التدريبي الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض بن شرقي مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب بعض الفقرات الفنية الخاصة بالتحكم بالكرة والتحرك السريع والتسديد من مسافات مختلفة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم السبت والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات الفنية للاعبي الفريق، ركز خلال الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على دقة التمرير السريع بجانب التحرك بدون كرة.

كما حرص فيريرا على شرح مجموعة من النقاط الفنية للاعبي الزمالك قبل تنفيذها.

ومنح فيريرا بعض التعليمات لحازم إمام، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على منح إمام بعض التعليمات بخصوص الرقابة والضغط على المنافس والارتداد السريع في حالة فقدان الكرة، بجانب شرح بعض المواقف المراد تنفيذها خلال المران.

وواصل أيمن حفني برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض حفني مجموعة من التدريبات التأهيلية بالكرة وبدونها تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وذلك لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للفريق واللاعبين حول برنامج الفريق خلال التدريبات الجماعية اليوم، بجانب شرح بعض الملاحظات الخاصة بطريقة اللعب.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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