ساري مستمر في قيادة لاتسيو حتى 2025

الخميس، 02 يونيو 2022 - 19:44

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو

جدد نادي لاتسيو عقد ماوريسيو ساري مدرب الفني للفريق ليستمر على رأس الفريق حتى 2025.

ونشر النادي الإيطالي بيانا عبر موقعه الرسمي للإعلان عن تمديد التعاقد، وجاء كالآتي:

"المدرب ماوريتسيو ساري جدد عقده مع النادي، وتمديد الاتفاقية السابقة حتى عام 2025".

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وتولى ساري قيادة لاتسيو منذ يونيو 2021 بعدما أقيل عن منصب المدير الفني لـ يوفنتوس.

وقاد ماوريسيو ساري نادي لاتسيو في 47 مباراة تمكن خلالها الفوز في 21 مباراة والتعادل في 13 وخسارة مثلها.

وأنهى لاتسيو موسمه في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي الذي توج ميلان بلقبه بعد غياب 11 عاما.

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