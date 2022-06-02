الدرجة الثانية – سبورتنج يكتسح الرجاء 7-0.. ومهاجم يحرس مرمى الحدود وفريق لم يفز أبدا

اكتسح سبورتنج منافسه الرجاء بسباعية دون رد في الجولة 30 والأخيرة من الدرجة الثانية من مجموعة بحري اليوم الخميس.

وكان حرس الحدود ضمن الصعود رسميا للدوري الممتاز الموسم قبل عدة جولات.

فماذا حدث في الجولة الأخيرة؟

تعادل حرس الحدود سلبيا بدون أهداف مع المصري بالسلوم.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة بعدما تم طرد حارس الحدود كريم عماد وشارك أحمد عمر بدلا منه ليتعرض للإصابة.

في النهاية اضطر أحمد جمعة مهاجم حرس الحدود أن يحرس مرمى فريقه.

واكتسح سبورتنج منافسه الرجاء بسباعية دون رد.

سجل أهداف المباراة كل من عبد الرحمن السويسي وعبد الرحمن الخميسي بواقع هدفين لكل منهما، فيما سجل عز الدين خميس هدفا وحيدا ومثله أحمد عادل وطارق سالم.

وفاز المجد على صيد المحلة بهدف دون رد سجله عبد الرحمن الدسوقي.

وفاز دكرنس على كفر الشيخ بثلاثة أهداف لهدف سجلهم مؤمن سمير وعلي شوقي وصلاح زايد.

فيما جاء هدف كفر الشيخ الوحيد عن طريق عوض تهامي.

وتعادل بايونيرز إيجابيا بهدف لمثله مع المنصورة.

وسجل ضياء السيد للمنصورة وأدرك حسام سلامة "باولو" التعادل لبايونيرز.

وفاز أبو قير للأسمدة على الزرقا بأربعة أهداف لهدفين، وانتصر الأولمبي على ألعاب دمنهور بهدف دون رد سجله محمود المنشاوي.

وأخيرا فاز بلدية المحلة على الحمام بهدفين دون رد سجلهما أحمد هريسة.

وبتلك النتائج تصدر حرس الحدود المجموعة بـ60 نقطة يليه دكرنس بـ56 نقطة ثم الأولمبي بـ54 نقطة وأبو قير للأسمدة بـ51 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

وفي المركز السادس جاء المجد السكندري بـ47 نقطة ثم كفر الشيخ بـ45 نقطة تلاهما المصري بالسلوم ثامنا بـ43 نقطة بفارق الأهداف عن سبورتنج.

واحتل بايونيرز المركز العاشر بـ40 نقطة يليه المنصورة بـ39 نقطة ثم الحمام بـ35 نقطة.

وهبط دمنهور بعدما حصد 28 نقطة ومعه الزرقا بـ22 نقطة وصيد المحلة بـ17 نقطة وأخيرا الرجاء بخمس نقاط ولم يحقق أي انتصار في المسابقة.

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