فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد تاون

الخميس، 02 يونيو 2022 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

غرمت غرفة المنازعات في الاتحاد الدولي (فيفا) النادي الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هدرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة رمضان صبحي.

وضم الأهلي رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وأغسطس 2020 على فترتين.

وجاءت قرارات غرفة المنازعات:

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  • يجب أن يدفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة لـ 5% فائدة سنوية اعتبارا من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي.
  • 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان.
  • يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي / المدعى عليه.
  • وفقا للبند رقم 24 من اللوائح الخاصة بحالة اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار أغسطس 2021)، إذا لم يتم السداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار، فسيتم تطبيق العواقب التالية.

يُمنع المدعى عليه (الأهلي) من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

الحد الأقصى للحظر يصل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

يتم تنفيذ الإيقاف عند الطلب من لجنة الانضباط في فيفا في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة).

- يجب دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20000 دولار أمريكي من قبل المدعى عليه (الأهلي).

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وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد الإنجليزي عقب نهاية فترة الإعارة في صيف 2020.

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