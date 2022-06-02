فوربس: ليبرون جيمس أصبح مليارديرا

بات ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية وفريق لوس أنجلوس ليكرز أول لاعب تصل ثروته إلى مليار دولار وهو مازال يمارس اللعبة وفقا لمجلة "فوربس".

ليبرون جيمس تُوج 4 مرات بلقب NBA مرات وحصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين.

وقدرت الصحيفة الأمريكية ثروة جيمس بمليار دولار بعدما بلغ مجموع أرباحه خلال العام الماضي 121.2 مليون دولار.

وأوضحت أن ليبرون جيمس بات أول لاعب نشط في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يدخل قائمة المليارديرات.

وأضافت أن مايكل جوردان الملياردير الوحيد في كرة السلة وصل إلى هذة الثروة عقب اعتزاله اللعب بسنوات عديدة.

وكشفت أن جيمس حصل على أكثر من 385 مليون دولار من رواتب كليفلاند كافالييرز وميامي هيت ولوس أنجلوس ليكرز كأعلى لاعب أجرا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

صاحب الـ37 عاما حصل على ما يزيد عن 900 مليون دولار من خلال الدعايا والمشاريع التجارية الأخرى.

ويعد جيمس من نجوم كرة السلة الأمريكية، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب في المباريات النهائية 4 مرات.

وحقق ليبرون جيمس لقب دوري NBA بواقع لقبين مع ميامي هيت ولقب مع كليفلاند كافالييرز بالإضافة للقبه مع لوس أنجلوس ليكرز.

واختير ليبرون جيمس في مباراة كل النجوم 18 مرة من قبل.

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