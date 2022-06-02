سكاي: يوفنتوس يقترب من حسم صفقة بوجبا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

دخل يوفنتوس المراحل الأخيرة من إتمام صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي انفصل رسميا عن الشياطين الحمر بعد نهاية عقده.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن يوفنتوس تلقى تأكيدات شفهية من لاعب خط الوسط الفرنسي بأنه سينضم إليهم مرة أخرى كلاعب حر بعد الرحيل من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير بأن المفاوضات سارت بسلاسة مع ممثلي بوجبا بعد وفاة وكيله مينو رايولا.

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ويقوم ممثلو بوجبا حاليا بتقييم العرض الأخير من يوفنتوس قبل الاجتماع قريبا مع مسؤولي البيانكونيري لحسم الصفقة نهائيا.

النادي الإيطالي متفائل بأن الصفقة سيتم حسمها قريبا بالرغم من دخول باريس سان جيرمان وريال مدريد في حوار مع ممثلي بوجبا.

قبل أيام، تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس مازحا بشأن عودة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى الفريق من جديد.

وقال أليجري لـDAZN مازحا: "لن يعود، إنه يخشى أن يتحداني".

في إشارة إلى تحدٍ شهير بينه وبين بوجبا في تسديد كرة السلة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضع سنوات حينها كان بوجبا لاعبا لـ يوفنتوس.

وأضاف "خسر اللعب بالقدم واليدين، لهذا غادر، هذا هو السبب الحقيقي وراء رحيله".

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوجبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016.

وبحسب ما ورد عن "لاجازيتا ديلو سبورت" فأن يوفتتوس جهز عرضا براتب 7.5 مليون يورو سنويا للحصول على توقيع بول بوجبا.

ويدخل باريس سان جيرمان في منافسة لضم اللاعب بعدما قدم عرضا للاعب وصل إلى 15 مليون يورو سنويا.

اللاعب الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

ووجه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن انفصاله عن النادي رسالة لجماهير الشياطين الحمر بعد إعلان رحيله رسميا.

وقال بوجبا عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أشعر بالفخر لأنني لعبت لهذا النادي".

وأضاف "هناك العديد من اللحظات والذكريات الجميلة ولكن الأهم من ذلك كان الدعم غير المحدود من الجماهير".

وأتم رسالته قائلا "شكرا مانشستر يونايتد".

ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد خلال الموسم الماضي لتنتهي رحلة بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

بوجبا انضم لأكاديمية مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما من لوهافر في 2009 وحصد مع فريق الشباب كأس الاتحاد الإنجليزي.

تم تصعيد بوجبا بعدها للفريق الأول ولكنه لم يجدد تعاقده ليرحل في 2012 إلى يوفنتوس.

عاد بوجبا بعدها لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

شارك بوجبا مع مانشستر في 233 مباراة سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

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