جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة

أعلن نادي فناربخشة التركي تعيين البرتغالي جورج جيسوس مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.

وسيصبح فناربشخة النادي رقم 16 في مسيرة البرتغالي التدريبية والتي استمرت 33 عاما في 834 مباراة.

وحقق خلالها جيسوس 19 لقبا في 3 دول مختلفة.

المدرب البالغ 68 عاما سبق له قيادة أندية براجا وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين والهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

وسيكون جيسوس البرتغالي الثاني الذي يقود الفريق التركي بعد فيتور بيريرا الذي قاد الفريق من قبل في ولايتين.

ويعود آخر لقب للفريق المُلقب بالكناري لموسم 2014-15 عندما فاز بالسوبر التركي.

واحتل فناربخشة الموسم الجاري المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي خلف طرابزون سبور.

ويشارك الفريق التركي الموسم المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

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