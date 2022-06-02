جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة

الخميس، 02 يونيو 2022 - 15:40

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أعلن نادي فناربخشة التركي تعيين البرتغالي جورج جيسوس مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.

وسيصبح فناربشخة النادي رقم 16 في مسيرة البرتغالي التدريبية والتي استمرت 33 عاما في 834 مباراة.

وحقق خلالها جيسوس 19 لقبا في 3 دول مختلفة.

أخبار متعلقة
"ميجا هاتريك" تاريخية منها هدف أسطوري لـ بالوتيلي في الدوري التركي إلى دوري المؤتمر.. تريزيجيه ورفاقه يفسدون احتفالية بطل الدوري التركي الدوري التركي - كوكا ينهي مشواره مع كونيا سبور بالتعادل مع بيشكتاش تقرير تركي: تولوز بدأ التحرك لضم مصطفى محمد

المدرب البالغ 68 عاما سبق له قيادة أندية براجا وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين والهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.

وسيكون جيسوس البرتغالي الثاني الذي يقود الفريق التركي بعد فيتور بيريرا الذي قاد الفريق من قبل في ولايتين.

ويعود آخر لقب للفريق المُلقب بالكناري لموسم 2014-15 عندما فاز بالسوبر التركي.

واحتل فناربخشة الموسم الجاري المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي خلف طرابزون سبور.

ويشارك الفريق التركي الموسم المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

صلاح يتحدث عن خسارة دوري الأبطال

ريال مدريد يضم أول صفقاته

سلة – الزمالك يجدد لنجمه

طائرة – مريم متولي تودع الأهلي

جورج جيسوس فناربخشة الدوري التركي
نرشح لكم
ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي" المباراة الأولى منذ الحرب.. أوكرانيا إلى نهائي ملحق بثلاثية على اسكتلندا انتهت - إيطاليا (0) (3) الأرجنتين.. اللقب للتانجو بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين
أخر الأخبار
جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت ساعة | الكرة الأوروبية
الفوز الأكبر.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية ساعة | أمريكا
على الطريقة الأوروبية.. الاتحاد السعودي يعتمد 30 يونيو بداية عمل قانون اللعب المالي العادل ساعة | الوطن العربي
طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا ساعة | منتخب مصر
خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
فييرا يوضح لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب إنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - أنس أسامة يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام