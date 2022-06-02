جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة
الخميس، 02 يونيو 2022 - 15:40
كتب : FilGoal
أعلن نادي فناربخشة التركي تعيين البرتغالي جورج جيسوس مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.
وسيصبح فناربشخة النادي رقم 16 في مسيرة البرتغالي التدريبية والتي استمرت 33 عاما في 834 مباراة.
وحقق خلالها جيسوس 19 لقبا في 3 دول مختلفة.
المدرب البالغ 68 عاما سبق له قيادة أندية براجا وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين والهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي.
Ailemize hoş geldin Jorge Jesus! 💛💙
#JorgeOnTheStage ▶️ pic.twitter.com/gPTMkj4EZM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022
وسيكون جيسوس البرتغالي الثاني الذي يقود الفريق التركي بعد فيتور بيريرا الذي قاد الفريق من قبل في ولايتين.
ويعود آخر لقب للفريق المُلقب بالكناري لموسم 2014-15 عندما فاز بالسوبر التركي.
واحتل فناربخشة الموسم الجاري المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي خلف طرابزون سبور.
ويشارك الفريق التركي الموسم المقبل في الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.
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