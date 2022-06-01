تشكيل الأرجنتين - ميسي ودي ماريا أساسيان أمام إيطاليا.. ومارتينيز يقود الهجوم

يقود ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في مواجهة إيطاليا، ويتواجد باولو ديبالا في تشكيل التانجو الأساسي.

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويسعى ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو لتحقيق نتائج إيجابية من أجل تحطيم الرقم السابق للمنتخب بـ 31 مباراة على التوالي دون هزيمة.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ناهول مولينا

الوسط: رودريجو دي باول – جيوفاني لو سيلسو – جيدو رودريجيز

الهجوم: ليونيل ميسي – أنخيل دي ماريا – لاوتارو مارتينيز

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

اقرأ أيضا:

موقف الاتحاد من مدرب السلة بعد رحيل مرعي

محترفة مصرية أفضل لاعبة في فرنسا

كواليس انتقال رباعي الأهلي إلى الزمالك

رحيل نجم مانشستر يونايتد