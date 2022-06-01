حوار في الجول - حُميد وفلفل يتحدثان عن رحلة النيجر وصراع الأهلي والزمالك في اليد

رحلة النيجر للأهلي والزمالك وموقف طريف وماذا ينقص منتخب مصر لمنافسة الكبار ودور الاحتراف والمدرسة التدريبية الإسبانية، كان أبرز ما جاء في حوار FilGoal.com مع محمود خليل فلفل حارس الزمالك لكرة اليد وعبد الرحمن حُميد حارس الأهلي لكرة اليد.

FilGoal.com أجرى حوارا مع حارسي القطبين ومنتخب مصر عقب العودة من رحلة النيجر والتي عرفت تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي والزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وكل ما يلي جاء في حوار الثنائي عبر FilGoal.com:

وقال محمود خليل "فلفل": "الرحلة إلى النيجر استغرقت 14 ساعة والفندق لم يكن مثاليا وصلنا قبل بعثة الأهلي ومكيف الهواء كان صعبا ولم يكن الأمر سهلا علينا، عندما وصلت بعثة الأهلي أصبح الموضوع أفضل لتعاملنا كأسرة سويا".

وأضاف ضاحكا "في البداية اعتقدنا أن مكيفات الهواء في غرف الأهلي أفضل منا، لكن اكتشفنا أنها أسوأ".

فيما قال عبد الرحمن حُميد عن جدوى اللعب في إفريقيا: "يُقال إن السبب نشر اللعبة لكن المباريات لم تُذع، كان صعبا جدا لأن لا شيء هناك يساعد لعيش حياة الرياضي، كنت أُفضل أن تقام مباراة السوبر الإفريقي في مصر على سبيل المثال خاصة أن المباراة لم تُذع".

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حُميد تحدث عن عودته من الاحتراف واللعب للأهلي قائلا: "خرجت للاحتراف في بولندا في ظل وجود 3 حراس في الأهلي للمشاركة خاصة أن المعدل العمري متقارب بيننا".

وواصل "طلبت الرحيل إلى الفريق البولندي وعدت بعد الإعارة من 6 أشهر، وبقيت في الأهلي لأن محمد عصام الطيار كان سيحترف".

وقال فلفل عن منافسة مصر على الألقاب: "لا ينقصنا شيء في المنافسة مع كبار اللعب، الدنمارك بطلة العالم والأولمبياد خسرنا منهم بركلات الجزاء، فزنا في الأولمبياد على السويد وألمانيا، لدينا 10 محترفين بالإضافة للاعبي الأهلي والزمالك الكل أصبح يعمل لنا حساب مثل فرنسا وإسبانيا في الأولمبياد الأخير".

وأردف "آخر عامين لم يفز علينا منتخب بفارق كبير، في المباريات الكبيرة خسرنا أمام السويد بفارق هدف واحد وأمام الدنمارك برميات الجزاء".

وواصل "بعد الخسارة من فرنسا في المربع الذهبي ظهر تأثير العامل النفسي مع الإرهاق ضد إسبانيا خاصة أننا نلعب بنفس أسلوبهم ومن أخطأ بشكل أقل هو من فاز باللقاء".

وشدد "أصبح من السهل جدا أن ننافس على المربع الذهبي".

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وقال حُميد عن المدرسة الإسبانية في التدريب: "إسبانيا تمتلك أفضل مدربين في العالم والأغلب يكون الفريق الفائز سواء على الأندية أو المنتخبات إسباني، هم حاليا الأقوى في العالم".

بينما قال فلفل: "يعتمد الإسبان على العامل التقني أكثر من الأجسام مثل منتخبات الإسكندنافية، وهذا سر نجاح تلك المدرسة مع مصر".

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وتحدث فلفل عن رحيل الأخوين الدرع عن الزمالك قائلا: "يحيى متواجد في الزمالك من 4 سنوات وسيف منذ موسم، لدينا عناصر خبرة وسنحتاج للتدعيم ورحيل يحيى أكيد سيؤثر، لدينا أسماء تجمع بين الخبرة والشباب وأغلبهم يلعبون في منتخب مصر، وأتمنى أن نحافظ على مستوانا".

بينما تطرق حُميد للحديث عن هل يدخل لاعبي الأهلي مهزومين نفسيا أمام الزمالك قائلا: "الزمالك يعد منتخب مصر ويمتلكون خبرات كبيرة على العكس الأهلي معدل أعماره أصغر، ربما كفتهم أرجح لكن نستطيع حصد بطولة أو 2".

وأوضح "في السنوات المقبلة سيكون هناك منافسة بين الطرفين".

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وبإمكانك مشاهدة منافسة الثنائي في لعبة الأسئلة السريعة وتعرف على الفائز.

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