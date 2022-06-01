مران الزمالك - عودة شيكابالا بعد فترة من الغياب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 18:34

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان شيكابالا تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي أدى على إثرها برنامجا تأهيليا منفردا خلال الفترة الماضية.

وشارك شيكابالا في بداية التدريبات الجماعية بعد خضوعه لاختبار طبي تأكد خلالها قدرته على المشاركة.

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وشهد تدريب الزمالك مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الأمل والشباب بالنادي في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

وتواجد في تدريبات الفريق الأول كل من حسام عبد المجيد ومحمد حسام "بيسو" ويوسف أسامة وسيد عبدالله وسيف فاروق جعفر ومحمد طارق ومحمد خضري وأحمد رفاعي.

ويغيب عن المران كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء محمود حمدي "الونش" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم في صفوف المنتخب الأول، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري الذي يتواجد مع منتخب نسور قرطاج.

وحرص البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق على عقد جلسة سريعة مع كل لاعب بعد انتهاء التقسيمة المصغرة التي خاضها الفريق خلال المران.

وقرر فيريرا خوض تقسيمة أخرى أشبه بالمباراة الودية بعرض الملعب لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تدرب عليها الفريق في المران.

وتحدث المدرب مع كل لاعب بكشل منفرد من أجل منحه بعض التعليمات الفنية وأدوار معينة ينفذها داخل الملعب.

وكان تركيز المدرب البرتغالي في حديثه مع كل من محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

وشارك عمر السعيد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

وخضع عمر السعيد لاختبار طبي قبل انطلاق المران، أوضح عدم تأثره بالاصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. في المباراة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين.

بعدها يواجه الأهلي يوم 19 يونيو الجاري في الدوري المصري.

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