الزمالك يكشف موعد عودة بنشرقي لـ الزمالك

كشف الزمالك موعد عودة المغربي أشرف بنشرقي للانتظام مع الفريق بعد نهاية فترة الراحة الخاصة به.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

يعود بنشرقي إلى القاهرة غدا الخميس، بعدما استغل فترة الراحة للسفر إلى الخارج.

وتواصل الجهاز الإداري للزمالك مع بنشرقي من أجل متابعة موعد عودته في ظل تعثر وصوله اليوم بسبب تأشيرة السفر، وسيصل إلى القاهرة غدا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. في المباراة التي تقام بدون اللاعبين الدوليين.

بعدها يواجه الأهلي يوم 19 يونيو الجاري في الدوري المصري.

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