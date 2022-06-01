شيفتشينكو: مباراة اسكتلندا أمل البلاد.. والوصول لـ كأس العالم مهم لأوكرانيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

شفيشينكو

شدد أندري شيفتشينكو اللاعب والمدرب السابق لمنتخب أوكرانيا على أن لقاء المنتظر أمام اسكتلندا أكثر بكثير من مجرد مباراة لكرة القدم.

يواجه أوكرانيا نظيره اسكتلندا اليوم الاربعاء على ملعب "هامبدين بارك" في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وقال شيفتشينكو لـ بي بي سي: "مباراة اسكتلندا هي أمل البلاد".

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وأضاف "الذهاب إلى كأس العالم مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي".

وتابع "نحن بحاجة إلى اللعب من أجل الجماهير، من أجل أوكرانيا بأكملها، من أجل الذين يدافعون عن البلاد ومن أجل أولئك الذين غادروا البلاد".

وأتم "أعتقد أنه يمكننا الفوز في تلك المباراة ثم الفوز على ويلز للتأهل لكأس العالم، يعرف اللاعبون ما يتعين عليهم القيام به".

وتسعى أوكرانيا للوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها منذ الاستقلال عام 1991.

وكان من المقرر أن تقام المباراة مارس الماضي لكن تأجلت بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وحدد فيفا موعد الأول من يونيو للمباراة التي يتأهل منها الفائز لنهائي أحد المسارات الثلاثة للملحق الأوروبي

وسيواجه الفائز منهما منتخب ويلز على تذكرة التأهل للمونديال في ملعب كارديف سيتي يوم الأحد الخامس من يونيو.

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