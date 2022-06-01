اتحاد الكرة يوقع عقود المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام توقيع العقود الخاصة بمباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو الجاري مع الاتحاد الكوري.

ويسافر منتخب مصر على متن طائرة خاصة إلى كوريا لتسهيل عودة البعثة عقب المباراة مباشرة فجر يوم 15 يونيو إلى القاهرة.

وذلك من أجل انضمام اللاعبين إلى أنديتهم استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

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وتمت مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر و المباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة، كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لإستقبال البعثة.

منتخب مصر يستعد لخوض ثلاث مباريات خلال معسكر شهر يونيو. سيواجه غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا في مالاوي يوم 9 يونيو بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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