أمير مرتضى: نركز للظهور بشكل أفضل عقب التوقف الدولي

السبت، 28 مايو 2022 - 21:37

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التحفيز للاعبي الفريق من أجل رفع الحالة المعنوية.

وقال أمير مرتضى للصحفيين عقب المباراة: "كان هناك حرص على الحديث مع اللاعبين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية من أجل تحفيزهم ورفع حالتهم المعنوية للعودة مرة أخرى للانتصارات وهذا ما حدث اليوم".

وتابع: "رفعنا الضغط تماما من على اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد الخسارة في مباراتين، والفوز اليوم أمر جيد قبل التوقف الدولي المقبل".

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وأتم "المباراة كانت جيدة على المستوى الفني لاسيما في ظل الحضور الجماهيري للزمالك ولفريق الإسماعيلي، مضيفا أن هناك تركيز كبير داخل الفريق من الجميع للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة لمواصلة الانتصارات".

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين لهدف في الجولة الـ21 من الدوري. (طالع التفاصيل)

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

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