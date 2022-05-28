الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري أمام الإسماعيلي وينهي عقدة استاد القاهرة

السبت، 28 مايو 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

استعاد الزمالك الانتصارات في الدوري المصري وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من المسابقة، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 41 في الصدارة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الـ16.

ونجح الزمالك في استعادة الانتصارات على استاد القاهرة، بعدما خسر في آخر مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش في الدوري.

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وسجل الزمالك لأول مرة في استاد القاهرة منذ مواجهة الجونة عندما سجل أحمد سيد زيزو يوم 7 مارس الماضي.

ثنائية الزمالك سجلها أشرف بنشرقي وعمر السعيد، وسجل باهر المحمدي هدف الإسماعيلي.

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وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بهدوء من الجانبين وكان التهديد الأول على المرمى بتسديدة من أوباما في الدقيقة 10 بعد ركنية لكن الكرة مرت بعيدا عن مرمى الإسماعيلي.

وسدد إمام عاشور كرة بالقدم اليسرى مرت أعلى عارضة محمد فوزي حارس الدراويش.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد اصطدام بين محمد عادل ومحمد عبد الغني، لكن الحكم أشار إلى عدم وجود أي خطأ.

وأرسل بنشرقي عرضية بالقدم اليسرى قابلها محمود علاء برأسية ضعيفة في يد الحارس.

ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42 بعد انطلاقة من عبد الله جمعة الذي أرسل تمريرة أرضية قابلها بنشرقي بتسديدة مباشرة في الشباك.

وهو الهدف الأول للزمالك في استاد القاهرة منذ يوم 7 مارس الماضي منذ هدف زيزو في الجونة.

ورد الإسماعيلي بهجمة سريعة وسدد عبد الرحمن مجدي كرة قوية أبعدها أبو جبل إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا بالمغربي محمد أوناجم بدلا من حازم إمام الظهير الأيمن.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد تدخل من محمود علاء ضد محمد الشامي.

وانتظر الحكم إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة، قبل أن يؤكد ركلة الجزاء للإسماعيلي.

وتقدم باهر المحمدي ليسدد الكرة وسجل منها هدف تعادل الإسماعيلي في الدقيقة 60 بعدما وضع الكرة في منتصف المرمى.

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وعقب الهدف مباشرة دفع فيريرا بالثنائي سيف جعفر وعمر السعيد بدلا من بنشرقي وأوباما.

ومن أول لمسة له نجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بضربة رأسية في الدقيقة 63 بعد عرضية من زيزو.

وسدد إمام عاشور كرة قوية من أمام منطقة الجزاء اصطدمت في القائم.

وأرسل عبد الشافي عرضية جديدة قابلها عمر السعيد بضربة رأسية لكن الحارس محمد فوزي أبعدها إلى ركنية.

وفي الدقائق المتبقية حاول الإسماعيلي تسجيل هدف التعادل ولكن محاولاته لم تسفر عن ذلك.

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