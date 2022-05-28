الأصغر في التاريخ.. هنا جودة بطلة لبطولة إفريقيا لسيدات تنس الطاولة
السبت، 28 مايو 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا لفردي سيدات تنس الطاولة كأصغر لاعبة في التاريخ في عمر 14 عاما و7 أشهر فقط في البطولة التي أقيمت في نيجيريا.
وفاز جودة في المباراة النهائية على النيجيرية فاطيمو بيلو بأربعة أشواط دون مقابل.
وكانت جودة قد تأهلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على دينا مشرف بطلة نسخة 2018 بنتيجة 4-3.
وتفوقت بيلو على مريم الهضيبي حاملة اللقب في المربع الذهبي بنتيجة 4-3 بعدما قلبت تأخرها بنتيجة 3-1 لفوز.
وفي منافسات الرجال يلعب عمر عصر مع النيجيري أرونا كوادري بعد قليل.
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