تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول

السبت، 28 مايو 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

بمشاركة ثلاثي الوسط التاريخي الذي توج بثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية، يخوض ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

واشتهرت ثلاثية كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس بكونها العامل الأبرز في تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال 3 مرات على التوالي.

جاء ذلك في أعوام 2016 و2017 و2018 تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - إيسكو - ماركو أسينسيو - جاريث بيل - رودريجو جوس - ماريانو دياز

وتم استبعاد لوكا يوفيتش وخيسوس فاييخو، فيما ظهر جاريث بيل على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل بداعي الإصابة.

يذكر أن آخر نهائي توجت به ثلاثية الوسط سالفة الذكر كان على حساب ليفربول في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2018، بنتيجة 3-1.

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