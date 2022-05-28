تشكيل الزمالك - عودة أبو جبل وعبد الله جمعة.. وخماسي دفاعي أمام الإسماعيلي

السبت، 28 مايو 2022 - 17:29

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - ساجرادا - محمد أبو جبل

عاد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك من جديد أمام الإسماعيلي في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة الـ21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وغاب أبو جبل عن مباراة الزمالك السابقة في الدوري أمام طلائع الجيش، وأيضا في كأس مصر أمام أسوان.

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كذلك عاد عبد الله جمعة لتشكيل الزمالك الأساسي من جديد.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما

الهجوم: أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – إسلام جابر – محمد أوناجم – سيد عبد الله – سيف جعفر – يوسف أسامة – عمر السعيد

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

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