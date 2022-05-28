تشكيل الإسماعيلي - الشامي وعبد الرحمن مجدي يقودان الهجوم أمام الزمالك
السبت، 28 مايو 2022 - 17:23
كتب : محمد عبد العظيم
دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بالثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.
عبد الرحمن مجدي
النادي : الإسماعيلي
ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة الـ21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: محمد فوزي
الدفاع: محمد بيومي – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي
الوسط: أحمد مدبولي – عماد حمدي – محمد عادل – عمر الوحش
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.
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