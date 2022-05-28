تشكيل الإسماعيلي - الشامي وعبد الرحمن مجدي يقودان الهجوم أمام الزمالك

دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بالثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في هجوم فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة الـ21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد بيومي – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي

الوسط: أحمد مدبولي – عماد حمدي – محمد عادل – عمر الوحش

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 18 نقطة.

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