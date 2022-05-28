NBA - مباراة سابعة بين ميامي وبوسطن لتحديد بطل الشرق والمتأهل للنهائي

السبت، 28 مايو 2022 - 17:14

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

نجح ميامي هيت في الفوز على بوسطن سيلتيكس في المباراة السادسة من نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وتمكن ميامي من معادلة السلسلة بنتيجة 3-3 أمام بوسطن، ليلجأ الفريقين إلى مباراة سابعة حاسمة تقام في ملعب ميامي لتحديد بطل الشرق.

ويتأهل بطل الشرق إلى نهائي البطولة ليواجه جولدن ستيت واريورز بطل الغرب الذي تغلب على دالاس مافريكس بنتيجة 4-1.

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وانتهت المباراة بفوز ميامي على ملعب بوسطن بنتيجة 111-103.

وتألق جيمي باتلر نجم ميامي في المباراة وسجل 47 نقطة، والتقط 9 متابعات وقدم 8 تمريرات مساعدة.

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