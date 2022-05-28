NBA - مباراة سابعة بين ميامي وبوسطن لتحديد بطل الشرق والمتأهل للنهائي

نجح ميامي هيت في الفوز على بوسطن سيلتيكس في المباراة السادسة من نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وتمكن ميامي من معادلة السلسلة بنتيجة 3-3 أمام بوسطن، ليلجأ الفريقين إلى مباراة سابعة حاسمة تقام في ملعب ميامي لتحديد بطل الشرق.

ويتأهل بطل الشرق إلى نهائي البطولة ليواجه جولدن ستيت واريورز بطل الغرب الذي تغلب على دالاس مافريكس بنتيجة 4-1.

وانتهت المباراة بفوز ميامي على ملعب بوسطن بنتيجة 111-103.

وتألق جيمي باتلر نجم ميامي في المباراة وسجل 47 نقطة، والتقط 9 متابعات وقدم 8 تمريرات مساعدة.

طالع أيضا:

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت

جديد عملية بيع نادي تشيلسي

ميلان يعلن بيع لاعبه