تقرير: كوليبالي ورويز رفضا عرض نابولي للتجديد.. وتشيلسي وريال مدريد يترقبان

ورفض فابيان رويز وكاليدو كوليبالي بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" العرض المقدم من نابولي لتجديد تعاقدهما مقابل الحصول على نصف الراتب الحالي إذ يمر النادي بضائقة مالية.

وينتهي تعاقد كوليبالي ورويز مع نابولي بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصلا إلى اتفاق مع ناديهم حول تجديد التعاقد حتى الآن.

يترقب تشيلسي وريال مدريد موقف ثنائي نابولي فابيان رويز وكاليدو كوليبالي من التجديد لنادي الجنوب الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تشيلسي ينتظر موقف كوليبالي ومدى إمكانية التعاقد معه لتدعيم خط دفاعه.

فيما يرغب كارلو أنشيلوتي بقوة في ضم فابيان رويز لصفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

فابيان رويز لاعب الوسط صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع نابولي في 38 مباراة سجل أهداف 7 وصنع 5.

بينما خاض المدافع كوليبالي 34 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلهم بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

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