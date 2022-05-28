قرعة كوبا ليبرتادوريس – مواجهة مكررة من دور المجموعات.. وفريق أرجنتيني في نصف النهائي

شهدت قرعة دور الـ 16من كوبا ليبرتادوريس 2022 مواجهات نارية ومكررة في النسخة الحالية.

وتتواجد 6 فرق من الأرجنتين ومثلها من البرازيل في ثمن النهائي، وفريقان من باراجواي وفريق واحد من كولومبيا والإكوادور ليكتمل أضلاع دور الـ 16.

وعرفت قرعة دور الـ 16 مواجهة متكررة من دور المجموعات، إذ يلتقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع كوريناثيانز البرازيلي.

وسبق للفريقان أن اجتمعا وتأهلا سويا من المجموعة الخامسة على حساب ديبورتيفو كالي الكولومبي وأوليز ريدي البوليفي.

بينما تشهد مباراتين مواجهتين بين أبناء البلد الواحد (الأرجنتين)، إذ يلتقي ريفر بليت مع فيليز سارسفيلد، والفائز من المباراة سيواجه الفائز من مواجهة تاييريس دي كوردوبا ضد كولون سانتا فيه.

أي أن هناك فريقا أرجنتينيا بين الرباعي ضمن تواجده في نصف نهائي البطولة من أصل 6 تأهلوا لهذا الدور.

وفي مواجهة برازيلية أرجنتينية سيلتقي فورتاليزا البرازيلي الذي يخوض موسمه الأول في البطولة مع إستوديانتيس الأرجنتيني متصدر المجموعة الثالثة.

ومن المحتمل أن نشهد مباراة سوبر كلاسيكو محتملة في المربع الذهبي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز حال تأهلهما سويا.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 16 أيام 27 و28 و29 يونيو المقبل.

بينما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و7 يوليو المقبل.

وجاءت المباريات كالآتي:

أتليتكو باراناينسي البرازيلي × ليبرتاد الباراجوياني

فورتاليزا البرازيلي × إستوديانتيس الأرجنتيني

إيميلك الإكوادوري × أتليتكو مينيرو البرازيلي

سيرو بورتينو الباراجوياني × بالميراس البرازيلي

ديبورتس توليما الكولومبي × فلامنجو البرازيلي

كورينثيانز البرازيلي × بوكا جونيورز الأرجنتيني

فيليز سارسفيلد الأرجنتيني × ريفر بليت الأرجنتيني

تاييريس دي كوردوبا الأرجنتيني × كولون سانتا فيه الأرجنتيني

وسيقام نهائي النسخة الحالية من البطولة يوم 29 أكتوبر المقبل على ملعب مونيمنتال معقل نادي برشلونة الإكوادوري.

ويحمل بالميراس البرازيلي اللقب بعدما حصد لقب آخر نسختين من البطولة.

طالع أيضا:

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت

جديد عملية بيع نادي تشيلسي

ميلان يعلن بيع لاعبه