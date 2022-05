فيرناندينيو يتوج بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي

في نسختها الأولى، فاز فيرناندينيو نجم مانشستر سيتي بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

جاء ذلك بفضل هدفه في شباك ليدز يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي بأربعة أهداف دون رد.

وقدرت قوة التسديدة بـ 117.6 كم/ساعة، في الفترة بين ترك الكرة لقدمه وعبورها لخط المرمى.

وتغلب فيرناندينيو على ثاني أقوى هدف لهذا الموسم، والذي أتى من نصيب جيمس وارد براوز لاعب ساوثامبتون.

وسجل متخصص الركلات الثابتة في ساوثامبتون، هدفه في شباك برايتون بسرعة 104.7 كم/ساعة.

بذلك يتفوق فيرناندينيو بفارق 12.9 كم/ساعة.

The 2021/22 winner of @Oracle's Most Powerful Goal is...

🚀 Fernandinho 🚀

Congratulations, @fernandinho! 👏 pic.twitter.com/Cj4VWZtBhx