فيرناندينيو يتوج بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي

الخميس، 26 مايو 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

فيرناندينيو يرفع كأس الدوري الإنجليزي

في نسختها الأولى، فاز فيرناندينيو نجم مانشستر سيتي بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

جاء ذلك بفضل هدفه في شباك ليدز يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز سيتي بأربعة أهداف دون رد.

وقدرت قوة التسديدة بـ 117.6 كم/ساعة، في الفترة بين ترك الكرة لقدمه وعبورها لخط المرمى.

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وتغلب فيرناندينيو على ثاني أقوى هدف لهذا الموسم، والذي أتى من نصيب جيمس وارد براوز لاعب ساوثامبتون.

وسجل متخصص الركلات الثابتة في ساوثامبتون، هدفه في شباك برايتون بسرعة 104.7 كم/ساعة.

بذلك يتفوق فيرناندينيو بفارق 12.9 كم/ساعة.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بنهاية الجولة الأخيرة وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، حيث قلب تأخره أمام أستون فيلا بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف.

فيما تغلب ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 92 نقطة، وهو ما لم يكن كافيا لاجتياز مانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 93 نقطة.

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