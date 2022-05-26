لاعب ليفربول: أتوسل لـ صلاح يوميا ليوافق على تمديد عقده

كشف هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب أنه يتحدث يوميا مع زميله محمد صلاح لحثه على تمديد عقده مع الحمر.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد.

وقال إليوت مازحا في تصريحات لموقع زيس إز أنفيلد: "أتوسل لـ صلاح يوميا من أجل تمديد عقده مع ليفربول، وأعتقد أن الجماهير تفعل ذلك أيضا".

وأضاف "صلاح يملك رصيدا كبيرا في ليفربول، لقد أوصلنا إلى العديد من النهائيات بتسجيل الكثير من الأهداف المهمة".

ويمكن لصلاح التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينضم إليه في الصيف التالي مجانا.

وتابع "إنه شخص رائع يمكنك التعلم منه، لقد حاولت الاقتراب منه لمعرفة التفاصيل الصغيرة حتى أصل لمستواه يوما ما".

وأكمل البالغ من العمر 19 عاما "سيكون الوصول لمستوى صلاح صعبا للغاية، إنه لاعب رائع ومستعد دائما لمساعدتي إذا لزم الأمر".

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ويستعد محمد صلاح للعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل 28 مايو.

وجه هداف ليفربول رسالة بعد نهاية الدوري الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نحن لم ننته بعد".

وخسر ليفربول لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي انتصر في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى قائد منتخب مصر مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

جمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

















































وفاز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي للمرة السابعة ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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