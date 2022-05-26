رسالة نارية من كارباخال لـ صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

وجه داني كارباخال مدافع ريال مدريد رسالة نارية إلى محمد صلاح نجم ليفربول قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة، في تصريحات رد عليها الكثير من لاعبي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال كارباخال في تصريحات لجريدة ABC الإسبانية: "دعونا نأمل ألا يكون عبئا ثقيلا على صلاح أن يخسر مرة أخرى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان صلاح أو ليفربول في حالة مزاجية للانتقام".

وأكمل "صحيح أنه عندما تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا، فأنت تريد دائما الحصول على فرصة ثانية ضد نفس الفريق من أجل التغلب عليه".

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وكان كريم بنزيمة هداف ريال مدريد قد رد على تصريحات محمد صلاح بقوله "يمكنه أن يقول ما يشاء".

فقال صلاح في تصريحات لشبكة beIN sports: "لو حدث لكريم بنزيمة ما حدث لي في نهائي 2018 لتفهم رغبتي في ملاقاة ريال مدريد".

وأوضح "لو أصيب بنزيمة في نهائي دوري الأبطال وخسر فريقه المباراة أمامنا لتمنى ملاقاة ليفربول في النهائي، مثلما تمنيت ملاقاة ريال مدريد".

وأضاف النجم المصري "معظم الفريق كان يريد ملاقاة ريال مدريد، لأننا نلاقي مانشستر سيتي أكثر من مرة سنويا".

وتابع "فضلت ملاقاة ريال بسبب ما حدث سابقا في 2018، ولأنه أقوى فريق في البطولة على مدى التاريخ".

وواصل صلاح "دخلنا نهائي 2018 ونحن نعاني من بعض الغيابات، واستحق ريال مدريد الفوز باللقاء وقتها، وأثق أن مباراة نهائي 2022 ستكون مختلفة تماما عن نهائي 2018".

وأتم "ريال مدريد فريق قوي يملك مدربا ضمن الأفضل في العالم، ولاعبين رائعين، لا يمكنك الاستهانة بهم، لكن النهائي مباراة واحدة وأتمنى أن نتوج باللقب".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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