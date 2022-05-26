حارس مانشستر يونايتد يقرر الاعتزال

قرر المخضرم لي جرانت حارس مانشستر يونايتد اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم.

وأفاد نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه: "حارسنا لي جرانت يعلن اعتزاله كرة القدم، نتمنى له كل التوفيق في خطوته القادمة".

قبل بداية موسم 2021-2022 أعلن يونايتد تمديد عقد لي جرانت لمدة عام واحد لكن الحارس البالغ من العمر 39 عاما لم يشارك في أي مباراة بالموسم.

جلس المخضرم على مقاعد البدلاء في مباراة واحدة فقط، كانت ضد ميدلسبروه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

انضم جرانت ليونايتد قادما من ستوك سيتي في صيف 2018.

جرانت ارتدى قمصان واتفورد وديربي كاونتي وشيفيلد وينزداي وبيرنلي وأولدهام أتليتيك وستوك سيتي ومانشستر يونايتد.

ومثل منتخب إنجلترا في مختلف الفئات العمرية حتى وصل لمنتخب دون 21 عاما.

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