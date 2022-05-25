كلوب عن تصريحات صلاح: لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

يورجن كلوب محمد صلاح

لا يتفق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع تصريحات نجمه محمد صلاح حول رغبته في الانتقام من ريال مدريد حين يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أنا لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك. لا أعتقد أنها كانت فكرة رائعة، أتفهم أن صلاح يريد أن يصحح الأمر".

أخبار متعلقة
ماني يحدد موعد حسم مستقبله مع ليفربول مؤتمر صلاح عن نهائي الأبطال والبقاء مع ليفربول.. وماذا حدث بعد العودة من مصر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول صلاح ينافس رونالدو وسون على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

وأوضح المدرب الألماني "أنت لا تفوز بالألقاب بسبب الانتقام".

وأضاف "ليلة نهائي 2018 كانت ليلة قاسية بالنسبة لنا، وكان من الصعب علينا تحملها".

واسترجع "كنا نعاني من بعض الإصابات، وعاد اللاعبون في الوقت المناسب للنهائي، ولم نتمكن من استبدال صلاح بلاعب مثله".

وتابع "ما حدث يوم الأحد في الدوري الإنجليزي كان صعبا من الناحية النفسية، فقط بسبب التقلبات في المباراتين".

وواصل "بدلا من أن يكون سيتي متقدما 3-0 بعد 12 دقيقة، كانوا متأخرين 2-0، كانت دراما نموذجية نشارك فيها وكنا نكافح من أجل الهدف الثاني، لكننا جميعا في مزاج جيد الآن".

وشدد مدرب ليفربول "لا أحد يعاني من أي ألم الآن بسبب ما حدث يوم الأحد، نحن جميعا نتطلع لنهائي دوري الأبطال".

وتحدث كلوب عن منافسه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقوله "إنه أحد أنجح المدربين في العالم وهو نموذج يحتذى به فيما يتعلق بكيفية تعامله مع النجاح".

وأتم "أنشيلوتي أحد أفضل الأشخاص الذين يمكنك أن تلتقي بهم على الإطلاق".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

طالع أيضا

طريقة حصول جماهير الأهلي على تذاكر نهائي إفريقيا

الزمالك يحذر جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد

موافقة مبدئية من اتحادي هولندا وفرنسا لإدارة مباراة القمة

خليلوزيتش يتحدث عن عادات أنهاها في منتخب المغرب

يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف قائد ليفربول يعلق على تصريحات صلاح حول الانتقام من ريال مدريد مؤتمر صلاح عن نهائي الأبطال والبقاء مع ليفربول.. وماذا حدث بعد العودة من مصر اختبر معلوماتك عن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول جديد موقف مصابي ليفربول قبل نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد أنشيلوتي: أصدقائي في ميلان طالبوني بمنع ليفربول من الوصول للسابعة بنزيمة: تصريحات صلاح عن ريال مدريد؟ يمكنه أن يقول ما يشاء ماركا: قرار عائلي مهم للاعبي ريال مدريد قبل أيام من مواجهة ليفربول
أخر الأخبار
لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" 50 دقيقة | تقرير في الجول
اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان 59 دقيقة | ميركاتو
ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو يحضر مران إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - رفع المعدل البدني واستمرار تأهيل المثلوثي وشيكابالا ساعة | الكرة المصرية
أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون