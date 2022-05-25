كلوب عن تصريحات صلاح: لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك

لا يتفق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع تصريحات نجمه محمد صلاح حول رغبته في الانتقام من ريال مدريد حين يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أنا لا أؤمن بفكرة الانتقام ولكني أتفهم ذلك. لا أعتقد أنها كانت فكرة رائعة، أتفهم أن صلاح يريد أن يصحح الأمر".

وأوضح المدرب الألماني "أنت لا تفوز بالألقاب بسبب الانتقام".

وأضاف "ليلة نهائي 2018 كانت ليلة قاسية بالنسبة لنا، وكان من الصعب علينا تحملها".

واسترجع "كنا نعاني من بعض الإصابات، وعاد اللاعبون في الوقت المناسب للنهائي، ولم نتمكن من استبدال صلاح بلاعب مثله".

وتابع "ما حدث يوم الأحد في الدوري الإنجليزي كان صعبا من الناحية النفسية، فقط بسبب التقلبات في المباراتين".

وواصل "بدلا من أن يكون سيتي متقدما 3-0 بعد 12 دقيقة، كانوا متأخرين 2-0، كانت دراما نموذجية نشارك فيها وكنا نكافح من أجل الهدف الثاني، لكننا جميعا في مزاج جيد الآن".

وشدد مدرب ليفربول "لا أحد يعاني من أي ألم الآن بسبب ما حدث يوم الأحد، نحن جميعا نتطلع لنهائي دوري الأبطال".

وتحدث كلوب عن منافسه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بقوله "إنه أحد أنجح المدربين في العالم وهو نموذج يحتذى به فيما يتعلق بكيفية تعامله مع النجاح".

وأتم "أنشيلوتي أحد أفضل الأشخاص الذين يمكنك أن تلتقي بهم على الإطلاق".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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