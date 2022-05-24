الجمل: يسعدني عودة روح اللاعبين.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

أشاد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بأداء الفريق في الفترة الأخيرة مؤكدا عودة الفريق لمستواه المعروف وشخصيته المعهودة.

ولم يخسر الدروايش منذ تولي الجمل قيادة الفريق، إذ حقق انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا بينما تعادل مع البنك الأهلي.

وقال الجمل للموقع الرسمي للنادي: "الجهاز الفني للفريق الحالي يعمل وفق خطة محددة تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من النقاط بهدف تحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدوري".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يفلت مؤقتا من الهبوط رغم صاعقة البنك.. وسيراميكا يضاعف أوجاع المقاصة المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد التشكيل - الشامي يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة البنك الأهلي انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) - (2) البنك.. سيراميكا (4) - (1) المقاصة

وأضاف "اللاعبون قدموا مباراة جيدة ونجحوا فى إغلاق مفاتيح اللعب لدى البنك الأهلى الذى ظهر عاجزا أغلب فترات المباراة لكن الأخطاء الفردية تسببت فى إهتزاز شباكنا بهدفين وفقدان نقطتين كانتا فى الإمكان لكنها فى النهاية هي كرة قدم دائما تشهد مفاجآت فى اللحظات الأخيرة".

وتابع "أكثر ما يسعدني منذ قيادتي للفريق هي عودة الروح والإصرار والقتالية فى الملعب لدى اللاعبين وأري أن منحنى الأداء والنتائج فى ارتفاع وتطور ملحوظ خلال تلك الفترة القصيرة بشهادة الجميع".

وواصل "هدفنا حاليا الخروج من أزمة تراجع الترتيب وأعد الجميع بمزيد من التحسَن والنتائج خلال الفترة المقبلة فى ظل حاجة الدعم والتماسك والترابط من قبل مجلس الإدارة والجماهير التى أعشقها وأُكُن لها كل إحترام وتقدير على ما تقوم به طوال التسعين دقيقة".

المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك، أجاب: "فريق كبير يقوده جهاز فني قدير لكن ما يشغلني هو إصلاح أخطائي بجانب العمل على تحجيم نقاط القوة لدى المنافس واستغلال نقاط الضعف سعيا لحصد نتيجة إيجابية وبالتأكيد أرى أن تلك المباراة ستكون قمة بكل معاني الكلمة وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من أجل إسعاد جماهيرنا وتحسين موقفنا".

وأتم "أود أن أشكر الجماهير التى قدمت نموذجا حقيقيا فى تشجيع وتحفيز اللاعبين عقب نهاية مباراة البنك الأهلى رغم حزنها على فقدان نقطتين فى اللحظات الحاسمة لذلك أشكرهم كثيرا على يقدموه من مجهودات كبيرة تجاه الفريق".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك السبت المقبل في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

طالع أيضا

أنشيلوتي يعلق على تصريحات صلاح

مدرب جديد في الدوري المصري

مرتضى: التفاؤل والتشاؤم أمر طبيعي

كورتوا يوضح كيف درس صلاح

الإسماعيلي الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
مران الأهلي - عودة السولية بعد تعافيه من الإصابة استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. نهاية الشوط الأول المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد التشكيل - إيبوكا يقود إنبي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة شكوى اتحاد الشرطة ضد لاعب العبور.. والرد من النادي دياب: خاطبنا لجنة الحكام للامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عبد المنصف: طالبت بعدم المشاركة أمام بيراميدز بعد هجوم جماهير الاتحاد قبل إدارة نهائي دوري الأبطال.. موسيماني يشيد بـ فيكتور جوميز ويطالب بتكريمه
أخر الأخبار
NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرقي مع ميامي 9 دقيقة | كرة سلة
مران الأهلي - عودة السولية بعد تعافيه من الإصابة 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(2) المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
الجمل: يسعدني عودة روح اللاعبين.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
في عالم إراحة لاعبي كرة القدم.. هل انتهى الموسم أم بدأت فترة الإعداد البدني ساعة | تقرير في الجول
إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس ساعة | رياضات أخرى
المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد ساعة | الكرة المصرية
حجازي بعد خسارة كلاسيكو الهلال: أمامنا 3 نهائيات.. ونستحق لقب الدوري السعودي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك