الجمل: يسعدني عودة روح اللاعبين.. وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة أمام الزمالك

أشاد حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بأداء الفريق في الفترة الأخيرة مؤكدا عودة الفريق لمستواه المعروف وشخصيته المعهودة.

ولم يخسر الدروايش منذ تولي الجمل قيادة الفريق، إذ حقق انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا بينما تعادل مع البنك الأهلي.

وقال الجمل للموقع الرسمي للنادي: "الجهاز الفني للفريق الحالي يعمل وفق خطة محددة تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من النقاط بهدف تحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدوري".

وأضاف "اللاعبون قدموا مباراة جيدة ونجحوا فى إغلاق مفاتيح اللعب لدى البنك الأهلى الذى ظهر عاجزا أغلب فترات المباراة لكن الأخطاء الفردية تسببت فى إهتزاز شباكنا بهدفين وفقدان نقطتين كانتا فى الإمكان لكنها فى النهاية هي كرة قدم دائما تشهد مفاجآت فى اللحظات الأخيرة".

وتابع "أكثر ما يسعدني منذ قيادتي للفريق هي عودة الروح والإصرار والقتالية فى الملعب لدى اللاعبين وأري أن منحنى الأداء والنتائج فى ارتفاع وتطور ملحوظ خلال تلك الفترة القصيرة بشهادة الجميع".

وواصل "هدفنا حاليا الخروج من أزمة تراجع الترتيب وأعد الجميع بمزيد من التحسَن والنتائج خلال الفترة المقبلة فى ظل حاجة الدعم والتماسك والترابط من قبل مجلس الإدارة والجماهير التى أعشقها وأُكُن لها كل إحترام وتقدير على ما تقوم به طوال التسعين دقيقة".

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وبسؤاله عن مواجهة الزمالك، أجاب: "فريق كبير يقوده جهاز فني قدير لكن ما يشغلني هو إصلاح أخطائي بجانب العمل على تحجيم نقاط القوة لدى المنافس واستغلال نقاط الضعف سعيا لحصد نتيجة إيجابية وبالتأكيد أرى أن تلك المباراة ستكون قمة بكل معاني الكلمة وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من أجل إسعاد جماهيرنا وتحسين موقفنا".

وأتم "أود أن أشكر الجماهير التى قدمت نموذجا حقيقيا فى تشجيع وتحفيز اللاعبين عقب نهاية مباراة البنك الأهلى رغم حزنها على فقدان نقطتين فى اللحظات الحاسمة لذلك أشكرهم كثيرا على يقدموه من مجهودات كبيرة تجاه الفريق".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك السبت المقبل في السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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