المحافظة تدعم الإسماعيلي بـ6 ملايين جنيه.. والنادي يرد

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - باهر المحمدي

أعلن أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن تقديم دعم مالي من للنادي الإسماعيلي بمبلغ ٦مليون جنيه كمنحة لا ترد.

وجاء ذلك خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية عبر "فيسبوك" أمس الإثنين في إطار الدور التاريخي للمحافظة لدعم النادي.

ودعا المحافظ جماهير نادي الدراويش بإستمرار المؤازرة ومساندة الفريق.

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ويذهب هذا الدعم لخزينة النادي الإسماعيلي حتي يتمكن من الوفاء بالتزاماته المالية خلال تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق الموسم الحالي.

وتقدمت إدارة الإسماعيلي بالشكر عبر بيانا على "فيسبوك"، جاء كالآتي:

"يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بخالص الشكر والتقدير والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتـاح السيسي حامي الوطن وراعي الرياضة في مصر على دعمه الدائم والمتواصل للرياضة المصرية ككل والأندية الشعبية والجماهيرية بشكل خاص وذلك بعد تدعيم خزينة النادي بمبلغ ستة ملايين جنيه.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر أيضا إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على مساندته ودعمه اللا محدود للنادي خاصـة أنه لـه دورا كبيرا في صرف هذا الدعم إيمانا بدوره الداعم والمساند لكيان الدراويش العريق بإعتباره مصدر البسمة والبهجة لشعب الإسماعيلية ولجماهيره النادي الإسماعيلي الكبيرة الى تغطي أرجاء الوطن العربي كافة.

ويشدد المجلس على أهمية دور السيد الوزير المحافظ في مؤازرة النادي حيث مـن المقرر أن يشهد على المؤتمر الإستثمـاري الذي سينظمـه النـادي وسيتم الإعـلان عـن تفـاصيلـه لاحقاً بغرض توفير مصادر دخل متنوعة تسهم في انعاش خزينـة النـادي وهو ما سيترتب عليـه تحسين في نتائج الفريق بشكل إيجابي والخروج من أزمـة تراجـع ترتيب الفريق على الصعيد المحلي.

هذا ومن المقرر أن يتم توجيه الدعم المذكور سلفا من أجل سداد الرواتب الشهرية للعاملين والموظفين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي إضافة للوفاء ببعض الإلتزامات المالية الأخري وذلك لتوفير مزيد من الهدوء والإستقرار داخل جدران القلعة الصفراء".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة ليخرج من منقطة الهبوط مؤقتا بفارق نقطة عن الجونة الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك السبت المقبل في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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