بنزيمة: مبابي؟ ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

كيليان مبابي وكريم بنزيمة - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

رفض كريم بنزيمة نجم ريال مدريد التحدث عن كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الذي رفض الانتقال لناديه ومدد عقده مع الفريق الباريسي.

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

وقال بنزيمة لقناة movistar: "مبابي؟ سنلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت. هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأشياء الصغيرة".

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وشدد الدولي الفرنسي "أنا أركز فقط على نهائي دوري الأبطال".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

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