دي بروين يتوج بجائزة الأفضل في الموسم بصفوف سيتي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين

توج كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في موسم 2021-2022.

وقاد دي بروين فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي بعد منافسة قوية مع ليفربول استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية.

اللاعب المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة الدوري حصد جائزة الأفضل في ناديه للمرة الرابعة في مشواره.

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وعادل النجم البلجيكي الرقم القياسي في النادي المسجل باسم ريتشارد دان.

وتفوق دي بروين على رياض محرز وبيرناردو سيلفا في تصويت الجماهير.

وحصد كيفن الجائزة في مواسم 2015-16 و2017-18 و2019-20، فيما توج روبن دياش بجائزة الموسم الماضي.

يذكر أن لاعب تشيلسي السابق قدم مستويات مبهرة في الأشهرة الثلاثة الأخيرة، جعلته يحصد 3 جوائز متتالية لأفضل لاعبي سيتي في الشهر، خلال مارس وأبريل ومايو.

ويعد الموسم الحالي الأفضل تهديفيا لدي بروين، إذ سجل 19 هدفا في 42 مباراة..

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