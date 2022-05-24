تين هاج: هذا ما أريده من لاعبي مانشستر يونايتد

حدد إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد ما يطلبه من لاعبي الشياطين الحمر من أجل تحقيق النجاح في الموسم الجديد.

كان يونايتد قد احتل المركز السادس المؤهل للمشاركة في نسخة الموسم القادم من الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع ناديه: "أتوقع الكثير من نفسي وهذا أيضا ما أنتظره من اللاعبين".

وأضاف "عليهم أن يتعاونوا مع بعضهم البعض وأن يقدموا أفضل ما في وسعهم كل يوم".

شدد المدرب الهولندي "يتوجب علينا بذل جهد أكبر وتقديم أداء أفضل".

وأكمل "أينما ذهبت، أنتظر الكثير من اللاعبين، أتوقع منهم القتال وبذل كل ما في وسعهم".

وأتم البالغ من العمر 52 عاما "عليهم الاتحاد واللعب بروح الفريق الواحد وأن يكونوا خصما عنيدا لكل الفرق".

تين هاج قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

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