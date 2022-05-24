أنشيلوتي: مبابي؟ لن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التحدث عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي رفض الانتقال لناديه ومدد عقده مع الفريق الباريسي.

وجدد باريس سان جيرمان تعاقده مع مبابي حتى صيف 2025 خلال صفقة مدوية حملت في طياتها الكثير من التفاصيل. (طالع المزيد).

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء: "كيليان مبابي؟ نحن نعرف ما يجب أن نفكر فيه حاليا".

وأضاف "من الواضح أننا لسنا مضطرين للحديث عن لاعبي الفرق الأخرى. نهائي دوري الأبطال فقط هو ما يشغلنا".

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ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

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