مرتضى: أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي لـ الأهلي.. وسنحقق أحلام الجمهور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من التجديد لـ أشرف بنشرقي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك الزمالك

وقال مرتضى عبر قناة الشمس: "أغلقنا صفحة بنشرقي منذ أن أعلن الزمالك عدم التجديد له، والموقف لن يتغير إلا إذا جاء اللاعب وطلب تجديد تعاقده".

وأضاف "أحد الإعلاميين سرب خبر توقيع بنشرقي للأهلي والجميع سار خلفه".

وواصل "إذا أراد أحمد أو أمير الانتقال من منزلهما إلى منزل آخر لا أستطيع إجبارهما على غير ذلك، والأمر نفسه ينطبق على بنشرقي الذي إذا أراد الرحيل لناد آخر لا أستطيع منعه".

وأفصح "بنشرقي لم يرسل خطابا للزمالك ليخطرنا بموعد نهاية عقده".

وأكمل "بنشرقي لاعب مميز ومحترم وسيكمل معنا الموسم لنهايته في 30 أغسطس".

واستمر في تصريحاته "فترة السماح لتسديد غرامة نادي الزمالك بشأن غرامة محمد إبراهيم حتى لا نتعرض للإيقاف من التعاقدات تنتهي يوم 30 يونيو، وحتى هذا الوقت سنحاول تجميع المبلغ لسداده".

ووجه رسالة للجمهور قائلا: "كل ما يحلم به جمهور الزمالك من صفقات سيحدث".

وأتم تصريحاته "سنخوض مباراة الداخلية في كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، وهذا الأمر سيطبق على كل الفرق وليس الزمالك فقط".

طالع أيضا

جنون تسريبات غرفة ملابس مانشستر يونايتد

حسم مصير الشعباني مع المصري

موقف تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يعلق على الرحلات الفردية