أبو الرجال: سأكون ضمن طاقم تحكيم بكاراي جاساما في كأس العالم

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

محمود أبو الرجال

عبر محمود أبو الرجال الحكم الدولي المساعد عن سعادته باختياره للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وقال أبو الرجال عبر قناة صدى البلد: "فخر كبير لأي حكم مصري الوصول لأكبر محفل كروي وهو كأس العالم".

وأضاف "سأكون في كأس العالم ضمن الطاقم التحكيمي لـ بكاري جاساما".

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وواصل "هو مسؤولية كبيرة لأنك تمثل بلادك ويجب أن تظهر بشكل مشرف وأتمنى أن أقدم ما يليق بمصر والتحكيم المصري".

وأكمل "سأكون في كأس العالم ضمن الطاقم التحكيمي لـ بكاري جاساما".

وأشار "مشوار الوصول لكأس العالم بدأ منذ 5 سنوات وليس وليد اللحظة".

وأتمنى تصريحاته "سوف أجتهد لأكون على قدر المسؤولية وأتمنى أن ألقى الدعم لأظهر بشكل جيد في كأس العالم وأن أشارك في إدارة المباريات بشكل منتظم في الفترة المقبلة".

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