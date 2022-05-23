ديبالا يواصل إثارة الشكوك حول مستقبله

الإثنين، 23 مايو 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

أثار الأرجنتيني باولو ديبالا الشكوك حول مستقبله بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس هذا الصيف.

ديبالا ظهر في حدث خيري نظمه صامويل إيتو في ملعب سان سيرو، وقبل انطلاق المباراة شوهد يتحدث إلى خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر، الأمر الذي أثار بطبيعة الحال آمال أنصار النيرازوري.

وقال ديبالا لـ "سكاي سبورتس إيطاليا": "لا أعرف ماذا سأفعل بعد، سأحاول اختيار الأفضل بالنسبة لي".

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وأضاف "أفضل التحدث عن الحدث وليس عن مستقبلي".

وتابع "أنا سعيد لوجودي هنا، لقد تحدثت إلى إيتو مسبقا ولم أرد تفويت الحدث".

وعلق ديبالا على حديث فرانشيسكو توتي لاعب روما السابق بإقناعه باللعب لذئاب العاصمة، قائلا: "توتي قدوتي، يسعدني أن أسمعه يتحدث عني بمودة، الآن أستعد لخوص مباراة دولية مع المتخب ثم سأخذ عطلة".

وأتم عن الوداع المؤثر الذي تلقاه من جماهير يوفنتوس، قائلا: "علاقتي مع الجماهير كانت رائعة على مدار هذه السنوات السبع، وهذه أعظم جائزة حصلت عليها".

ويرتبط ديبالا بالانتقال للعديد الأندية على رأسهم إنتر وروما وتوتنام على هامش انتهاء عقده مع يوفنتوس يونيو المقبل.

وبشكل واسع، يعتقد أن صاحب الـ28 عاما أقرب للانضمام إلى إنتر كما أفادت صحيفة "لا جازيلتا ديلو سبورت" الإيطالية في وقت سابق، إذ اجتمع بجوزيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوي واتفقا على توقيع عقد يستمر لأربع سنوات.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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