ألميدا: افتقدنا الفاعلية المناسبة لتسجيل الأهداف.. وسعيد بمستوى اللاعبين

علق نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على تعادل فريقه اليوم أمام نادي الجونة في الدوري المصري.

وحسم التعادل دون أهداف المواجهة بين فاركو والجونة على استاد الإسكندرية في الجولة الـ20 من منافسات المسابقة.

وقال نونو ألميدا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة كانت قوية جدا وبكل تأكيد كانت مختلفة عن مباراتنا السابقة أمام بيراميدز".

وأضاف "كنا دارسين فريق الجونة بشكل مميز وكنا نعلم أنه يلعب على الشق الدفاعي أكبر من الهجومي".

وتابع "فريق الجونة كانت بين خطوطه مساحات وكانت لدينا الفرصة للعب بين هذه المساحات الخالية بين الخطوط".

واستطرد "سعيد جدا بمستوى اللاعبين على مدار المباراة كانت لدينا فرص عديدة وحاولنا كثيرا اختراق دفاعات الخصم".

وأكمل "حاولنا اختراق دفاعات الجونة من خلال الأطراف بعد غلق قلب الملعب من جانب فريق الجونة".

وأتم ألميدا تصريحاته "علي بهيج لاعب مميز وذكي للغاية نجحنا في التنظيم الهجومي ولكن في أخر 20 متر افتقدنا الفاعلية المناسبة لتسجيل الأهداف، كنا تفتقد اللمسة الأخيرة في الخط الهجومي".

التعادل هو السادس لفاركو منذ تولي نونو ألميدا مسؤولية تدريب الفريق، ومن ضمن الـ 6 مباريات انتهت 4 منها بالتعادل دون أهداف.

فيما غاب الجونة عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بعد أن تلقى الهزيمة في المباريات الأربعة الماضية قبل التعادل مع فاركو.

وارتفع رصيد فاركو للنقطة الـ 28 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ 18 في المركز الـ 15 بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.

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