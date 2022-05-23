مدرب الجونة: التعادل مع فاركو كان عادلا.. والتوقف الدولي سيكون مفيدا لنا

الإثنين، 23 مايو 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - مدرب الجونة

يرى تامر مصطفى مدرب الجونة أن نتيجة التعادل كانت عادلة بين فريقه وبين فاركو.

وتعادلت كتيبة نونو ألميدا مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة علينا خصوصا أمام فريق مميز مثل فاركو الذي لم يتلقى الهزيمة في آخر 4 مباريات".

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وتابع "الفريق يخرج من فترة صعبة بسبب تذبذب النتائج ونجحنا في في تقديم مباراة قوية وأهدرنا فرصا كانت ستكون السبب في فوزنا إذا تم تسجيلها".

وأضاف "في الشوط الأول الشكل الهجومي لنا لم يكن بالقدر الكافي لتسجيل الأهداف وهدفنا كان تقسيم المباراة على مراحل وأرى أن النتيجة عادلة لكلا الفريقين".

وشدد "هدفنا في المباراة كان الحصول على نقطة في حالة عدم تحقيق الفوز والفريق يعاني من غيابات عديدة لذلك كان هناك تعديلات على التشكيل ولكن اللاعبون ظهروا بشكل قوي".

وأتم "لدينا فرصة لاستغلال فترة التوقف الدولي المقبلة لبناء فريق ولدينا القدرة على البقاء في الدوري".

وغاب الجونة عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بعد أن تلقى الهزيمة في المباريات الأربعة الماضية قبل التعادل مع فاركو.

وحقق الجونة الفوز الأخير في الدوري في الجولة الـ 15 عندما انتصر على سموحة بهدف دون مقابل.

بينما فاركو غاب عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي وللمباراة الثانية التي تنتهي بالتعادل بدون أهداف.

وكان الفوز الأخير لفاركو في الدوري على فيوتشر في الجولة الـ 18 بهدف دون مقابل.

وارتفع رصيد فاركو للنقطة الـ 28 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ 18 في المركز الـ 15 بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.

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