النتيجة المفضلة لـ نونو ألميدا.. فاركو يتعادل مع الجونة بدون أهداف

محققا نتيجته المفضلة منذ توليه مسؤولية تدريب فاركو، تعادلت كتيبة نونو ألميدا مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل هو السادس لفاركو منذ تولي نونو ألميدا مسؤولية تدريب الفريق، ومن ضمن الـ 6 مباريات انتهت 4 منها بالتعادل بدون أهداف.

المباراة لم تشهد أي فرصة خطيرة طوال أحداث المباراة من كلا الفريقين مع انحسار الكرة في نصف الملعب مناصفة بين اللاعبين.

وغاب الجونة عن الفوز للمباراة الخامسة على التوالي بعد أن تلقى الهزيمة في المباريات الأربعة الماضية قبل التعادل مع فاركو.

وحقق الجونة الفوز الأخير في الدوري في الجولة الـ 15 عندما انتصر على سموحة بهدف دون مقابل.

بينما فاركو غاب عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي وللمباراة الثانية التي تنتهي بالتعادل بدون أهداف.

وكان الفوز الأخير لفاركو في الدوري على فيوتشر في الجولة الـ 18 بهدف دون مقابل.

وارتفع رصيد فاركو للنقطة الـ 28 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ 18 في المركز الـ 15 بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 16.

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