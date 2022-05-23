تقرير: باشاك شهير لن يفعل بند شراء تريزيجيه

يبدو أن نادي باشاك شهير التركي لن يفعل بند شراء محمود تريزيجيه المعار من أستون فيلا بعد نهاية إعارته الموسم المنقضي.

تريزيجيه النادي : إسطنبول باشاك شهير إسطنبول باشاك شهير

وقضي تريزيجيه النصف الثاني من الموسم في صفوف باشاك شهير معارا من أستون فيلا مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "فولي" التركية فإن باشاك شهير أخبر اللاعب بأنه لن يحتفظ بخدماته بعد انتهاء مدة إعارته مع النادي التركي.

اللاعب صاحب الـ27 عاما على ردار عدة اندية أبرزها بشيكتاش التركي والنصر السعودي.

وحسبما أفادت صحيفة "الوئام" في وقتٍ سابق فإن النصر دخل في مفاوضات مع تريزيجيه بالفعل لتدعيم صفوفه الموسم المقبل.

وتعاقد أستون فيلا مع اللاعب المصري قادما من قاسم باشا صيف 2019، وشارك بقميص أستون فيلا في 64 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 آخرين.

بينما شارك تريزيجيه مع باشاك شهير خلال الموسم الحالي في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وبدأ اللاعب مسيرته بين ناشئي الأهلي، قبل انتقاله إلى أندرلخت البلجيكي للمرة الأولى معارا في صيف 2015، ثم في صفقة انتقال دائم في الصيف التالي.

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