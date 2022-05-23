تشكيل أسوان - جدو يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود محمد جدو هجوم فريق أسوان ضد الزمالك في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل أسوان الذي يعتمد عليه أحمد مصطفى المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: خالد وليد

الهجوم: أحمد بلية – محمد العشري – أحمد كاستيلو – أحمد دحروج

الوسط: الحسيني سمير – مصطفى عناني – محمد رزق – أحمد خالد

الهجوم: محمد جدو – محمود صلاح

وتأهل أسوان مؤخرا إلى الدوري الممتاز بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الثانية.

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