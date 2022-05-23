تشكيل أسوان - جدو يقود الهجوم أمام الزمالك
الإثنين، 23 مايو 2022 - 20:06
كتب : محمد عبد العظيم
يقود محمد جدو هجوم فريق أسوان ضد الزمالك في كأس مصر.
ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.
وجاء تشكيل أسوان الذي يعتمد عليه أحمد مصطفى المدير الفني للفريق كالآتي:
المرمى: خالد وليد
الهجوم: أحمد بلية – محمد العشري – أحمد كاستيلو – أحمد دحروج
الوسط: الحسيني سمير – مصطفى عناني – محمد رزق – أحمد خالد
الهجوم: محمد جدو – محمود صلاح
وتأهل أسوان مؤخرا إلى الدوري الممتاز بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الثانية.
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