تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم.. وخماسي دفاعي أمام أسوان في كأس مصر

الإثنين، 23 مايو 2022 - 19:55

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - الزمالك والمصري

يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة أسوان.

ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني – الونش - أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف - يوسف إبراهيم "أوباما" - حمد سيد "زيزو"

الهجوم: أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبوجبل - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد أوناجم - أيمن حفني - سيف جعفر - سيف الجزيري - عمر السعيد - إسلام جابر.

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