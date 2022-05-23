تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم.. وخماسي دفاعي أمام أسوان في كأس مصر
الإثنين، 23 مايو 2022 - 19:55
كتب : إبراهيم رمضان
يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة أسوان.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
المرمى: محمد عواد
الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني – الونش - أحمد فتوح
الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف - يوسف إبراهيم "أوباما" - حمد سيد "زيزو"
الهجوم: أشرف بنشرقي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد أبوجبل - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد أوناجم - أيمن حفني - سيف جعفر - سيف الجزيري - عمر السعيد - إسلام جابر.
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