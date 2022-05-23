تشكيل الزمالك - بنشرقي يقود الهجوم.. وخماسي دفاعي أمام أسوان في كأس مصر

يعتمد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة أسوان.

ويلعب الزمالك ضد أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021. في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني – الونش - أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف - يوسف إبراهيم "أوباما" - حمد سيد "زيزو"

الهجوم: أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبوجبل - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد أوناجم - أيمن حفني - سيف جعفر - سيف الجزيري - عمر السعيد - إسلام جابر.

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