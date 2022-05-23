الحاجز يعود.. أحمد حجازي أساسي مع الاتحاد في كلاسيكو حسم الدوري السعودي

الإثنين، 23 مايو 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يعود لـ اتحاد جدة

عاد أحمد حجازي للتشكيل الأساسي لاتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال.

ويلعب الاتحاد مع الهلال في الجولة 27 من الدوري السعودي ويحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف لحسم لقب الدوري رسميا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة مقابل 55 للهلال مع ثلاث جولات بعد مواجهة اليوم.

ويتم حسم لقب الدوري في السعودية بالمواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عبد الرحمن العبود - زياد الصحفي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

خط الوسط: أندريه فيليبي - برونو هنريكي - كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - عبد العزيز البيشي

وغاب حجازي عن المشاركة مع الاتحاد منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

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