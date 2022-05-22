اسكواش - نهائي مصري خالص في بطولة العالم رجال وسيدات

الأحد، 22 مايو 2022 - 00:47

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - نور الطيب

نهائي مصري خالص في منافسات الرجال والسيدات بطولة العالم للاسكواش CIB والتي تقام في مصر.

وتعد البطولة صاحبة أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.

وتقام المباراة النهائية للرجال والسيدات اليوم الأحد 22 مايو.

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واستضاف متحف الحضارات لأول مرة مباريات البطولة بدءا من دور الـ 16 وستقام عليه المباريات بشكل يومي حتى النهائي.

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نتائج نصف نهائي الرجال

محمد الشوربجي 3-2 كول بول

علي فرج 3-2 مصطفى عسل

النهائي: علي فرج × محمد الشوربجي (الأحد 22 مايو في الثامنة والنصف مساءً)

نتائج نصف النهائي السيدات

نوران جوهر 3-1 أماندا صبحي

نور الشربيني 3-1 نور الطيب

النهائي: نوران جوهر × نور الشربيني (الأحد 22 مايو في السابعة والنصف مساءً)

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